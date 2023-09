Camjac. Le Racing s’impose à domicile

Premier derby aveyronnais pour les joueurs de Fabrice et Denis aux Laurines dimanche 24 septembre pour la reprise du championnat d’Occitanie (4e série). Les Villefranchois n’avaient pas fait le déplacement pour faire de la figuration, loin s’en faut. La météo permettait de jouer les ballons à la main, devant un public nombreux, acquis la cause des "jaune et noir". Une première mi-temps sans grande envolée, les 2 équipes se sont neutralisées, seul le Racing ouvrait le score par une pénalité de Jérémy Andrieu (20e).

Un pack naucellois qui souffre et remplace 2 avants. Après les citrons, le Racing profite des fautes des adversaires et réussit 3 pénalités réalisées par Lucas Batejat (60e, 65e, 75e). L’essai ne viendra qu’à la 70e (Kévin Caussanel), intercalé dans les lignes arrières (transformé par Lucas Batejat). Les Villefranchois, bien que parfois dangereux, réussiront à marquer 2 essais, 60e par Vincent Siméoni, et à la 80e et Kevin Maici.

Ce dernier réussira les deux transformations, et une pénalité à la 70e. Score final 19 à 15 pour le Racing, un match de reprise.

Le prochain déplacement se fera contre RAS Garonna (82) dimanche 1er octobre.