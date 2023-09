Mur-de-Barrez. Les collégiens de 5e ont découvert la lagune de Leucate

Dans le cadre d’un partenariat entre Parcs Naturels Régionaux, les élèves de 5e du collège du Carladez ont bénéficié d’un séjour "interparcs" pour partir à la découverte du territoire du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

Les frais d’hébergement et les frais pédagogiques étant pris en charge à 90 % par le PNR de l’Aubrac.

Pendant quatre jours, les élèves ont découvert la lagune de Leucate (Aude), ils ont pu étudier ce milieu fragile et sa biodiversité riche et variée. Hébergés au bord de la lagune à la Franqui, ils ont participé à des activités variées comme l’observation des nombreuses espèces d’oiseaux de la lagune (flamants roses, sternes, goélands, cormorans…), la participation à une pêche traditionnelle, la pêche à "la caluche" (pêche à la senne de plage), la découverte du plateau de Leucate, la visite des salins de la Palme, ou encore la pêche à pied dans la lagune.

Grâce à ce séjour, les élèves ont pu appréhender les écosystèmes de la lagune et ils se sont questionnés sur l’impact des activités humaines sur la biodiversité.

Les élèves et leurs professeurs ont particulièrement apprécié ce séjour dépaysant et riche d’enseignements et remercient le PNR de l’Aubrac de leur avoir permis d’en bénéficier.