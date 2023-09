Baraqueville. Octobre rose 2023, c’est parti

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Réunies en mairie de Baraqueville, ce vendredi 22 septembre, Caline Nzietehueng de l’association de dépistage des cancers antenne de l’Aveyron, Fatiha Habibi présidente du CCAS et directrice de la résidence autonomie Les Fontanilles, Martine Béteille secrétaire générale de la ligue contre le cancer, Monique Marty vice-présidente du CCAS et Cathy Albouy présidente de Ségala Cancer étaient venues présenter le programme d’octobre rose mouture 2023.

Informer, encourager et démystifier tels étaient les axes à privilégier. Pour cela des ateliers activité physique et cancer : rééducation post opératoire/sport se dérouleront le jeudi 12 octobre de 18h à 19h à l’ancienne bibliothèque CCAS de Baraqueville animés par Manon Almayrac kinésithérapeute

Une randonnée pédestre aura lieu le dimanche 15 octobre avec un départ à 9h30à la maison des associations.