Quand l'IA aide à traduire des podcasts dans plusieurs langues avec la voix de leur créateur

(ETX Daily Up) - Spotify inaugure un outil de traduction vocal alimenté par de l'intelligence artificielle, capable de proposer certains podcasts dans plusieurs langues, avec la propre voix du podcasteur, clonée. L'idée est de combler le fossé linguistique afin que ces contenus puissent être, un jour, écoutés et appréciés dans le monde entier.

Cet outil, développé par Spotify, s'appuie sur les dernières avancées en matière d'IA, à commencer par les travaux de génération de voix d'OpenAI, l'éditeur de ChatGPT. Cette technologie permet ainsi de reproduire le style de l'orateur d'origine, quelle que soit la langue dans laquelle il s'exprime. Le résultat est évidemment beaucoup plus intéressant que le doublage traditionnel.

Une première expérimentation est menée en collaboration avec les podcasteurs américains Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons et le britannique Steven Bartlett, afin de générer des traductions vocales assistées par IA dans d'autres langues, notamment en français, en allemand et en espagnol. Cela concerne certains de leurs épisodes déjà enregistrés ainsi que les prochains à venir. Ces épisodes traduits seront progressivement disponibles dans le monde entier dans les semaines qui viennent, pour l'ensemble des utilisateurs de Spotify. D'autres programmes devraient rapidement faire l'objet du même traitement.

Le but est de pouvoir bientôt offrir aux créateurs du monde entier, et pas seulement aux anglophones, les moyens de faire connaître leurs programmes à une plus large audience. Actuellement, plus de 100 millions de personnes écoutent régulièrement des podcasts sur Spotify, un chiffre qui n'a sans doute pas fini de croître.