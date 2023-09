Cantoin. Élus et CCI main dans la main

Jean Valadier, président de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène, entouré de Vice-présidents et d’élus communautaires, et Dominique Costes, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Aveyron, ont signé un avenant à la convention de partenariat qui les lie.

C’est au sein des locaux du restaurant l’Argence, situé rue du Riols à Sainte-Geneviève-sur-Argence (commune d’Argences-en-Aubrac), ouvert en avril 2022 après un vaste projet de réhabilitation, que s’est déroulé ce temps d’officialisation du partenariat. Un lieu symbolique qui vient notamment illustrer l’un des nouveaux axes de la convention : investir les problématiques de la filière "restauration / hôtellerie", qui montre des signes de fragilité en Aubrac Carladez Viadène, notamment dans les petites communes.

Le partenariat avec la CCI va permettre de consolider l’état des lieux de l’offre de restauration, de faire connaître l’offre d’accompagnement de la Chambre consulaire (permis d’exploiter, diagnostic hygiène...) et d’élaborer une feuille de route spécifique.

Trois axes à la convention pour renforcer le partenariat

Deux autres axes sont intégrés dans la convention : approfondir l’interconnaissance pour faciliter les interventions sur le territoire (formation, accompagnement jeune entreprise, évolutions territoriales...) ; accompagner les transitions des acteurs économiques du territoire (adaptation du règlement d’aide à l’immobilier de la Communauté de Communes avec possibilité de majoration de l’aide en fonction du diagnostic porté par la CCI Aveyron dans le cadre du programme "Transition.s" qui permet d’agir pour une économie durable).

Après avoir fait part de son "plaisir d’être aux côtés de ce territoire pour son dynamisme économique", Dominique Costes a souligné la qualité "du lien humain dans le fonctionnement entre la communauté de communes et la CCI." Jean Valadier a rappelé l’importance de ce partenariat avec la CCI de l’Aveyron : "Les communautés de communes deviennent des espaces d’accompagnement du développement économique et nous trouvons avec la CCI des synergies pour aider le territoire."