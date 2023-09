Luc-la-Primaube. Jean Mazars, quilleur mais aussi surtout bénévole hors pair

A 82 ans la passion reste intacte. Passion du sport en général, du rugby, du football, mais surtout des quilles de huit. Jean Mazars a été proposé par le Sport Quilles Luc pour recevoir, de la part de la municipalité de Luc-la-Primaube, le trophée de l’engagement associatif qui récompense les bénévoles qui œuvrent ou ont œuvré pour leur discipline, en tant que dirigeant, éducateur, bénévole sur une période importante. Jean Mazars, homme respecté et respectable, a eu une carrière de bénévole admirable.

En temps que joueur, il a obtenu plusieurs titres de champion d’Aveyron, champion de France et vainqueur de la coupe du Midi.

Sa première licence, il l’a signée en 1958 et c’est en 1999, l’année de sa retraire qu’il s’est engagé pleinement dans le bénévolat du club.

Au début des années 2000 , avec la grande complicité du président de l’époque Cédric Albinet, il prend les rênes de 2 commissions. La première étant la gestion du terrain de quilles (nettoyage, traçage, plantation des jeux, entretiens divers) avec l’aide de certains copains du club, il organise, dynamise et encadre cette commission qui transforme le terrain de quilles de Calzins en une plateforme identifiée comme un des meilleurs terrains du département (plusieurs record de France sont tombés sur cette aire de jeux). En 2006, il participe pleinement à la construction du local Quilles Chasse Pétanque nommé l’Oustal.

La seconde commission qui a surement le plus d’importance aux yeux de ce dirigeant hors pair c’est la formation au travers de la gestion de l’école de quilles. La transmission des quilles et la formation auprès des jeunes ont animé les journées, les mois et les quinze premières années du 21e siècle de ce dirigeant. Animation dans les écoles du village chaque printemps, entrainements, championnats, déplacement en bus, suivi des manches, qualification lors des championnats de France... Il a formé plus d’une génération de futurs champions qui font à ce jour la fierté de Sport Quilles Luc .

On ne compte plus le nombre de podiums, de titres et de records de France que les jeunes lucois qui sont passés par l’école de quilles dirigée par ce formateur, ont décroché !Le trophée de l’engagement associatif remis le 9 septembre 2023 par le maire Jean-Philippe Sadoul, n’est que juste récompense pour Jean Mazars, formateur dans l’âme et passionné de quilles de huit.