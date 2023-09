Réquista. Journée musique au relais petite enfance

Le relais petite enfance Familles rurales Aveyron services de la communauté communes du Réquistanais a tout récemment proposé un atelier musical animé par Frédéric Bardet. Les assistantes maternelles, les familles et les enfants ont ainsi pu partager un moment convivial exceptionnel tous ensemble.

Dans cette journée ensoleillée, tout le monde a participé dans la bonne humeur, a chanté, dansé, et s’est essayé à la musique dans la bonne humeur. Rendez-vous est donnée tous les lundis à la halte jeux dans les locaux du centre de loisirs de Réquista entre 9 h 30 et 11 h 30. Gratuit et sans inscription. Pour plus d’informations, téléphoner au 06 77 77 07 12.