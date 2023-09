Légende de la saga Harry Potter avec le rôle de Dumbledore, Michael Gambon est mort à l'âge de 82 ans

La saga Harry Potter vient de perdre une de ses légendes. Michael Gambon, qui jouait le rôle de Dumbledore, s'est éteint à l'âge de 82 ans.

Les fans de la saga Harry Potter pleurent une de leurs légendes. Michael Gambon, qui a incarné l'iconique Albus Dumbledore, est décédé à l'âge de 82 ans.

Près de sa famille

Selon un communiqué écrit par sa famille et relayé par nos confrères de BFM TV ce jeudi 28 septembre, l'acteur britannico-irlandais est décédé près de ses proches. "Époux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet." Toujours selon ce même communiqué, l'acteur s'est éteint des suites d'une "pneumonie".

L’acteur et homme de télévision britannique Michael Gambon, qui a incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans « Harry Potter », est mort à l’âge de 82 ans, a annoncé sa famille #AFP pic.twitter.com/02TKbVlmNx — Agence France-Presse (@afpfr) September 28, 2023

Le légendaire Albus Dumbledore

Si le destin du jeune adolescent aux lunettes et à la cicatrice au front est évidemment le fil rouge de la saga Harry Potter, un autre personnage joue un rôle clé dans l'histoire : Albus Dumbledore, le directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard.

Son charisme immense avait d'abord été incarné par Richard Harris durant les deux premiers épisodes. Mais après la mort de l'acteur irlandais en 2002, le rôle avait été repris par Michael Gambon, qui a donc pris la relève à compter du Prisonnier d'Azkaban, jusqu'aux Reliques de la Mort.