Decazeville. MMA et self-défense, de nouveaux sports de combat au menu

Cela bouge dans les arts martiaux et sports de combat à Decazeville. Il est proposé depuis ce mois de septembre divers cours au dojo, près du gymnase du lycée la Découverte, avenue Léo Lagrange de Decazeville.

- De la self-défense le jeudi, de 18 heures à 19 heures. La self-défense a pour but d’apprendre aux pratiquants à savoir réagir aux situations potentiellement dangereuses, avec ou sans arme, afin qu’en cas d’agression la réponse soit de l’ordre du réflexe spontané et la mieux appropriée.

- Du MMA, un art de combat libre, le lundi de 18 heures à 19 h 30, et le jeudi, de 19 heures à 21 heures. Les mixed martial arts (MMA), aussi nommés arts martiaux mixtes voire combat libre (free-fight), sont un sport de combat complet, associant pugilat et lutte au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques de percussion, mais aussi des techniques de projections et de soumission (grappling) et quelquefois des techniques particulières de percussion au sol.

Pour chaque discipline, deux cours d’essais gratuits sont proposés. Les cours sont dispensés par Grégory Besnard, ceinture noire 3e dan de qwan ki do, professeur diplômé d’État, préparateur physique, plusieurs fois champion de Paris, d’Île de France et du monde de qwan ki do en combat.

Contact et renseignements au 06 99 35 19 12 ou par mail à art.du.combat.libre@free.fr