Aveyron : son transport de drogue depuis l'Espagne s'arrête... sur l'Aubrac

Un père de famille de l'Est de la France a été condamné ce mercredi 27 septembre à un an de prison pour le transport de stupéfiants. Il a été pris en chasse ce lundi 25 septembre à Laguiole.

La justice le pensait "rangé" des affaires après sa dernière sortie de prison il y a huit ans pour un énième vol aggravé. Depuis, ce trentenaire de nationalité espagnole avait fondé un foyer en Moselle. Trois enfants, une maison, un métier de transporteur de produits pharmaceutiques, de bons revenus, bref une vie de Monsieur Tout-le-monde loin des démons du passé et d'un univers carcéral qui vous colle toujours à la peau. Mais ça, c'était avant ce lundi après-midi et un contrôle banal sur la RD921 à Laguiole. La brigade de gendarmerie aveyronnaise, en poste au bord de la route, remarque son véhicule : une Audi Q3 de location immatriculée au Luxembourg.

Sur les petites routes aveyronnaises, il enchaîne les dépassements. Les militaires le prennent alors en chasse. Et procède à son contrôle. Le ton est cordial, mais rapidement il y a un hic : le permis de conduire du père de famille mosellan est suspendu. Il a été contrôlé quelques jours plus tôt dans sa région sous l'emprise de stupéfiants. Rapidement, il indique aussi aux gendarmes qu'il possède un "petit bout de shit" dans son paquet de cigarettes. Puis, il ne cesse de répéter qu'il veut "appeler sa femme". Les militaires refusent, ils veulent ouvrir le coffre. Ils n'en auront pas le temps. L'homme reprend le volant et part en trombe sur les routes de l'Aubrac. Sa trace est perdue. Jusqu'à ce qu'il se rende, deux heures plus tard, à la gendarmerie de Chaudes-Aigues dans le Cantal. Là, il laisse ouvrir son coffre : dedans, de nombreux paquets de drogue sont découverts. En tout, on compte plus de 13 kilos de résine de cannabis.

"Un pion dans un trafic particulièrement bien organisé"

D'où vient-elle ? D'Espagne, explique le père de famille. Devant les enquêteurs, comme lors de son procès ce mercredi à Rodez, il livre un même récit, en pleurs : "Quand j'ai perdu mon permis, on m'a annoncé que j'allais me faire licencier. Entre-temps, ma femme est tombée gravement malade... J'étais au plus mal, j'ai rencontré un gars dans un bar. Il m'a proposé de transporter de la drogue depuis l'Espagne. Il m'a promis 5 000€ pour ce trajet, j'ai accepté. Je n'ai pensé qu'à l'argent, j'étais dans une descente aux enfers... Je regrette tellement !"

Impossible pour les enquêteurs en revanche de remonter la trace de ses commanditaires. Durant sa fuite, l'homme s'est séparé de son téléphone portable "dans une forêt". Il n'a pas été retrouvé. Aussi, une question se pose : pourquoi durant ces deux heures ne s'est-il pas séparé de la drogue dans son coffre avant de se rendre ? Aucune réponse ne sera donnée. "J'ai appelé ma femme, simplement", dit-il, tout en évoquant, comme toujours dans ces affaires, "la peur des représailles". "Les mecs qui sont en haut, c'est une balle dans la tête. J'étais entré dans un mauvais engrenage et je n'aurais jamais pu en sortir", remercie-t-il presque le tribunal d'avoir mis fin à cette spirale. Il jure aussi que c'était son tout premier convoi.

"On peut regretter le fait que vous n'ayez pas davantage collaboré, car vous n'êtes qu'un pion d'un trafic qui semble très bien organisé et vous serez remplacé", déplore la procureure du jour. Elle a requis un an de prison ferme à l'encontre du prévenu. Le tribunal, présidé par Mélanie Cabal, a suivi ces réquisitions. Tout en décernant un mandat de dépôt. Le père de famille a ainsi rejoint la maison d'arrêt de Druelle pour y purger sa peine. En pleurs, toujours.