Espeyrac. Des convives du monde entier pour fêter leur union

Quelques jours après leur mariage à Bruxelles, Annemie et Jan ont tenu à réunir familles et amis en organisant une fête dans leur village d’adoption.

Au travers de leurs discours respectifs, les nouveaux mariés ont honoré notre commune, Jan n’hésitant pas à comparer Espeyrac aux plus beaux villages de France, mais surtout, évoquant son intégration dans le bourg, en témoignant de l’ouverture d’esprit de ses habitants.

Annemie quant à elle, après avoir remercié ses invités internationaux d’avoir, tous sans exception, répondu présent malgré les distances à parcourir, a rendu hommage à ses voisins et amis Espeyracois pour les avoir aidés à plusieurs reprises lors de leur installation.

Le couple de Flamands a prouvé son attachement à la culture Aveyronnaise en faisant servir du vin blanc et de la fouace, assemblage apprécié, semble-t-il, par les invités venus du monde entier.

Étrennant ses nouvelles installations, l’Auberge des Trois Dazes avait organisé, seulement pour l’occasion et en avant-première, un repas traditionnel typique (avant une ouverture prochaine de l’ensemble de l’établissement).

La plupart des convives, Jordaniens, Libanais, Belges, Allemands, Grecs, Suédois, Norvégiens, Hollandais et Français… ont pu, grâce à l’organisation rigoureuse des mariés être hébergés dans la commune, apprécier son calme et sa douceur de vivre, croiser ses habitants et ainsi comprendre définitivement ce qui avait poussé Annemie et Jan à s’installer en 2014 dans leur jolie maison au cœur du village.