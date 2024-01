Espeyrac. Les beloteurs ont été nombreux au rendez-vous de l’ADMR

Tout récemment, à la salle des fêtes, avait lieu un concours de belote, organisé par l’association locale ADMR Entraygues-Saint-Amans, dans le cadre des animations du territoire pour maintenir le lien social et prévenir la perte d’autonomie.

Ouvert à toutes et tous, ce concours a réuni de nombreux amateurs venant parfois d’assez loin.

Une bonne ambiance a régné tout au long de l’après-midi, pour se clôturer par la victoire de Michel et Guy : avec 3 827 points, 2e Bruel-Abric ; 3 794 points, 3e : Sorel-Baduel : 3 771 points ; 4e : Jean-Marie et Marie-Christine : 3 650 points ; 5e : Marinette et Joseph : 3 605 points ; 6e : Adrienne et Georges : 3 556 points ; 7e : Milou et Robert 3 535 points.

Après avoir remercié tous les participants, l’équipe d’inscription : Chantal et Annie ainsi que l’équipe locale de préparation et rangement de la salle : Odile, Roger, Guy et Denise, le président de l’ADMR Gilbert Vigneron remettait les lots à tous les participants.

Le prochain rendez-vous est à Golinhac, mercredi 14 février, à 14 heures. Ces concours sont ouverts à tous.