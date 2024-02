Espeyrac. Les aînés ont présenté leur programme

Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel du président du Club de la Vallée des Dazes, Jean Gaillac.

C’était un rendez-vous à ne pas manquer car il s’agissait de renouveler le bureau et de mettre à jour le siège social et, bien entendu, les cotisations.

Le président, Jean Gaillac a accueilli tous les participants et souhaita la bienvenue à tous et aux nouveaux arrivants. Tout commença par les vœux de bonne année et le rappel des membres décédés. Après avoir rendu compte des activités passées, il procéda au renouvellement du bureau qui est le suivant : président, Jean Gaillac, trésorière, Yvette Gaillac, secrétaire : Claudine Rouquette.

Siège social : 200, Rue des Costes 12140 Espeyrac. Il présenta le calendrier des futures rencontres. À savoir, quine le 17 mars à la salle des fêtes, repas en avril et sortie d’une journée au mois de mai (ces deux dernières dates ne sont encore pas fixées). Il remercia profondément tous les bénévoles qui œuvrent pour la bonne marche du club. Enfin, vint le moment de partager et de déguster la galette. La parité ne fut pas respectée car cinq couronnes ornèrent les cheveux blancs de trois dames et, seulement deux messieurs. Pour tous les nouveaux venus et ceux qui n’ont pas pu assister à cette réunion, le président se tient à leur disposition en téléphonant au 06 87 56 55 43.

La cotisation est fixée à 15 €. L’association remercie toutes les personnes de soutenir par leur présence et par leur action le club. Son but, réunir tous les anciens de la commune afin de passer un moment agréable en commun et pour certains de rompre avec la solitude.