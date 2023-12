Espeyrac. L’association Sport et loisirs sur le pont pour le Téléthon

L’association Sports et loisirs a organisé samedi dernier une journée d’animations au profit du Téléthon. 24 motards, 4 coureurs à pied et une dizaine de marcheurs ont répondu présents pour participer à une randonnée sur les chemins de la commune.

Malgré la météo défavorable, les trajets avaient été bien préparés et chacun a pu se faire plaisir dans sa discipline respective, prouver son courage et démontrer au passage que les loisirs de chacun cohabitaient à Espeyrac toute l’année dans le respect et le partage.

La démonstration de solidarité ne s’arrêtait pas là, puisque 186 personnes se sont retrouvées le soir dans la salle des fêtes pour le repas choucroute, préparé et servi par de nombreux bénévoles.

L’association Sports et loisirs tient à remercier ces bénévoles et tous les participants grâce à qui un chèque de 1 070 € sera émis à l’ordre du Téléthon et vous donne rendez-vous prochainement pour d’autres animations.