Émissions d'ondes de l'iPhone 12 : l'ANFR rend son verdict après la mise à jour proposée par Apple

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) avait sermonné Apple et son iPhone 12 au sujet des émissions d'ondes jugées excessives. Le mastodonte américain a proposé une mise à jour.

Apple avait été sermonné, Apple a réagi. Suite aux remarques effectuées par l'ANFR au sujet des ondes émises par l'iPhone 12, le géant de l'électronique a proposé une mise à jour.

Validée par l'ANFR

Apple avait indiqué qu'il allait mettre en place une mise à jour "pour s'adapter au protocole utilisé par les régulateurs français". Un peu plus de deux semaines plus tard, ce vendredi 29 septembre 2023, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a annoncé valider la mise à jour proposée par Apple pour l'iPhone 12, mis en cause pour des émissions d'ondes jugées excessives.

Après vérification, "les tests confirment que cette évolution logicielle permet à cet appareil de respecter la valeur limite de DAS (...) et donc de respecter les normes en vigueur", indique vendredi l'ANFR. L'agence demande à Apple d'organiser le déploiement de cette mise à jour sur tous les appareils, ce qui permettra de lever l'interdiction de commercialisation.

Les émissions d'ondes pointées du doigt

Ll'ANFR avait demandé à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 en raison d'un dépassement constaté de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS). L'agence avait enjoint le groupe américain de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier dans les quinze jours à ce dysfonctionnement, faute de quoi elle menaçait d'imposer à Apple le rappel de tous les iPhones 12 vendus sur le marché français.

Il ne dépassait "que très légèrement la norme"

Comme l'avait indiqué Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique, chez nos confrères du Parisien, l'appareil ne dépassait "que très légèrement la norme d'émission d'ondes électromagnétiques. Son débit d'absorption spécifique (DAS) est de 5,7 watts par kg alors que le seuil est de 4 Wkg". Apple semble avoir fait le nécessaire pour rectifier le tir.