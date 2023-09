Le forum des associations a fait le plein

"Avec 25 associations présentes à la salle d’accueil Pierre-Beffre pour le Forum des associations, c’est très satisfaisant et encourageant pour une animation que nous avons remise au goût du jour", commentait en fin de journée l’adjointe aux associations Christine Teulier qui remerciait dans la foulée les associations mais aussi le Centre d’Animation Aubinois Polyvalent (CAAP) qui s’est chargé de tenir la buvette et les services techniques de la ville qui ont préparé la salle.

Elle reprenait : "Nous avons tenu à organiser ce Forum afin que les associations puissent se faire connaître auprès du public aubinois et autre, mais aussi qu’elles puissent échanger entre elles. Nous sommes également heureux par la diversité d’associations présentes, à caractère sportif, culturel, récréatif, caritatif."

Dans son discours, le maire aubinois Michel Baert dira peu ou prou la même chose. "Nous sommes très attentifs et proches du monde associatif de la ville. Les associations sont la vitrine de notre ville et les animatrices en proposant maintes animations. Tout n’a pas été parfait, mais pour un renouveau c’est très bien. Côté gourmand, nous avons été gâtés que ce soit avec l’association Les enfants de Choroni, Les Mahorais du Bassin et L’Atelier Gourmand".