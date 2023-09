Marcillac-Vallon. Le quartier des Loyes est passé à table

C’est devenu une tradition, les habitants du quartier des Loyes se sont réunis, pour leur repas de quartier qui en était à sa quatrième édition.

Une fête attendue par tous qui s’est déroulée comme l’an dernier dans la cour de la famille Capelle par une belle journée ensoleillée.

Une quarantaine de convives étaient présents, parmi lesquels le doyen Robert Bousquet qui file vers ses 94 ans et la petite Eléonore âgée de quelques semaines seulement.

Poulet basquaise

Le restaurant du Chemin de Saint-Jacques de Noailhac avait préparé un délicieux "poulet basquaise" que les convives ont dégusté dans la bonne humeur et le brouhaha de discussions animées. Après la traditionnelle partie de pétanque de l’après-midi, la journée s’est prolongée par une soupe au fromage et un moment de guinche rythmé par des styles de musiques en tous genres. L’amitié et la convivialité étaient au rendez-vous de cette journée marquée par le souvenir de Bernard Calvet récemment disparu. Un nouveau rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour l’année prochaine.