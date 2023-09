Mort de Michael Gambon, l'acteur de Dumbledore : de vibrants hommages pour saluer une légende de la saga Harry Potter

La mort de Michael Gambon, qui incarnait Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter, jeudi 28 septembre 2023, a provoqué une pluie d'hommages pour l'acteur.

Personnage incontournable de la saga Harry Potter, Albus Dumbledore, directeur de l'école de sorcellerie de Poudlard, était incarné par Michael Gambon, depuis l'épisode 3 et le Prisonnier d'Azkaban. L'acteur britannico-irlandais est décédé à 82 ans, jeudi 28 septembre 2023. De vibrants hommages des stars de la saga lui ont été rendus.

"Il a apporté une joie incommensurable"

Sur Instagram, le compte officiel de la série, "Harry Potter Film", qui compte plus de 8,3 millions d'abonnés, a publié une photo de l'acteur. "Nous sommes incroyablement attristés d'apprendre le décès de Sir Michael Gambon", est-il écrit un peu plus bas. Le compte rend hommage à un homme qui a "apporté une joie incommensurable aux fans de Harry Potter du monde entier grâce à son humour, sa gentillesse et sa grâce. Nous garderons à jamais son souvenir dans nos cœurs".

"Le monde est devenu nettement moins amusant..."

Daniel Radcliffe, qui joue le rôle d'Harry Potter, a réagi via un communiqué transmis à Page Six. "Avec la perte de Michael Gambon, le monde est devenu nettement moins amusant", a-t-il regretté. "Michael Gambon était l'un des acteurs les plus brillants et les plus faciles avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler. Mais malgré son immense talent, ce dont je me souviendrai le plus, c'est à quel point il s'amusait dans son travail", a ajouté l'acteur de 34 ans.

"Il est devenu un de mes modèles personnels"

Autre personnage clé de la saga : Ron Weasley, incarné par Rupert Grint. Ce dernier a aussi eu une pensée pour Michael Gambon. "Il a apporté tellement de chaleur et de malice chaque jour sur le plateau. Il m'a captivé quand j'étais enfant et est devenu un de mes modèles personnels pour trouver plaisir et excentricité dans la vie", a-t-il écrit sur Instagram. "J'envoie tout mon amour à sa famille."

"Tu vas nous manquer"

Également sur Instagram, Emma Watson, qui joue le rôle d'Hermione Granger, a répété un mot pour symboliser Michael Gambon : gentil. Dans sa story, elle a publié une photo de l'acteur. "Tu réussissais toujours à rendre les scènes les plus graves parfaitement dramatiques", a-t-elle encore salué, remerciant Michael Gambon "de nous avoir appris ce que c'était que de porter la grandeur avec légèreté. Tu vas nous manquer".

Emma Watson a eu une pensée pour Michael Gambon, décédé à l'âge de 82 ans. Instagram Emma Watson - Capture d'écran

"Le magnifique Michael Gambon"

"Le magnifique Michael Gambon est décédé", a, pour sa part, rédigé sur Twitter Jason Isaacs. Celui qui joue le rôle de Lucius Malfoy, père de Drago, dit avoir "appris ce que pouvait être le jeu d'acteur grâce à Michael dans The Singing Detective - complexe, vulnérable et totalement humain. Le plus grand plaisir d'être dans les films Potter était qu'il connaissait mon nom et partageait avec moi son sens de l'amusement intrépide".

Magnificent Michael Gambon has died. I learned what acting could be from Michael in The Singing Detective - complex, vulnerable and utterly human. The greatest thrill of being in the Potter films was that he knew my name and shared his fearless, filthy sense of fun with me. — Jason Isaacs (@jasonsfolly) September 28, 2023

"Un homme merveilleux en plus d'être un acteur exceptionnel"

Quand on parle d'Harry Potter, difficile de ne pas penser à J.K Rowling. La romancière britannique dont la plume a fait rêver tous les fans de la série, n'a pas manqué de saluer Michael Gambon. "La première fois que je l'ai vu, c'était dans Le Roi Lear, en 1982", rembobine-t-elle, sur Twitter. "Si vous m'aviez dit à ce moment-là que ce brillant acteur apparaîtrait dans tout ce que j'avais écrit, j'aurais pensé que vous étiez fou". Les éloges pleuvent. "Michael était un homme merveilleux en plus d'être un acteur exceptionnel, et j'ai vraiment adoré travailler avec lui, non seulement sur Harry Potter mais aussi sur The Casual Vacancy."