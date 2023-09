Cyclisme - Challenge Aveyron : explication finale dimanche à Villefranche-de-Rouergue !

Les 80 kilomètres urbains dans la perle du Rouergue peuvent encore sacrer cinq vainqueurs du challenge différents. De quoi donner plus que jamais une course disputée, alors que le peloton se retrouve assez réduit.

Un dimanche fou ! Et peut-être même un dimanche pour les fans de mathématiques. Enfin, pour cela, il faudra d’abord avoir fait ce qu’il faut sur la selle, le long du circuit urbain de 2 km (à parcourir quarante fois), en plein Villefranche-de-Rouergue. Mais effectivement, il y a de fortes chances que les places d’honneur soient pour une fois (très) loin d’être anodines !

Car au moment de prendre le départ (programmé à 16 heures depuis l’avenue du Quercy) de ce qui est la manche finale du challenge route MMA-Skoda-Centre Presse, ils sont encore cinq coureurs à pouvoir croire enlever les lauriers. Ainsi, le Decazevillois Julien Cayssials, le leader actuel et porteur du maillot blanc (180 points), l’Issoirien Jérémy Boudignon (173), le vainqueur de deux des trois dernières étapes Thomas Devez (162), le gars du guidon decazevillois Armand Espeilhac (158) et celui du VC Maursois, Louis Amaral (147). Quand on sait qu’un succès attribue 45 points et que le seul fait de prendre le départ 5, ça devrait donner des idées aux coursiers pour voir un souvenir Pierre-Mayran très animé. Évidemment, Cayssials, par ailleurs tenant du titre, et Boudignon partent favoris. Mais si le Lotois Devez, l’homme en forme de ce dernier mois, venait à lever les bras à Villefranche, il faudrait que Cayssials finisse dans le top 5 pour éviter de perdre le paletot blanc et que Boudignon termine lui dans les trois. Les scénarios sont en tout cas nombreux.

Pourtant, et c’est assez décevant, le peloton sera quelque peu rabougri pour cette grande finale, qui marquera aussi la fin de la saison route en Aveyron. Hier, le boss des organisateurs de Team 12, Anthony Mouysset, ne comptait qu’"environ 35 coureurs inscrits, contre 50 ou 60 l’an dernier ". Baisse d’affluence donc mais augmentation de l’intérêt sportif quand on se rappelle qu’il avait simplement fallu à Cayssials de prendre le départ de cette même course en 2022 pour officialiser sa victoire finale. Cette fois, ce ne sera pas la même limonade !