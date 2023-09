Decazeville. Les clubs du secteur se sont qualifiés en "Open"

La phase de poule est terminée pour le championnat de l’Aveyron des clubs Open. Voici les classements des représentants du district de Decazeville. Certains joueront les phases finales, d’autres descendent d’une division.

En première division, Le Gua I et Firmi I terminent 3e ex æquo, Montbazens descend.

En deuxième division, poule D, Le Gua II est qualifié, Penchot I descend. Troisième division, poule A, Saint-Cyprien finit à une belle 2e place ; poule B, Viviez I et Penchot II ont viré en tête ; poule E, Montbazens II et Trépalou premiers, Cransac I descend. Quatrième division, poule B, Rulhe termine en leader ; poule D, Montbazens III finit 2e ; poule G, Bouillac a terminé premier. Les équipes féminines de Firmi, du Gua et de Montbazens n’ont pas pu se qualifier.

Les clubs qui ont terminé premier ou deuxième sont qualifiés pour les phases finales le 8 octobre, à Villeneuve d’Aveyron et le 22 octobre à Saint-Affrique.

Par ailleurs, lors du championnat de l’Aveyron en triplettes mixtes vétérans, les Livinhacois Marie-Hélène et Herni Gau, Hervé Grès sont parvenus en finale après un beau parcours. Notre secteur était également bien représenté par Alice et Bernard Lagarrigue, Bernard Lescure (Saint-Cyprien) qui perdent en demi-finale ainsi que par Chantal Dorordzala, Michel Couderc, Michel Bayol (Le Gua) qui chutent en quarts de finale.