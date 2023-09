Onet-le-Château. Une agréable sortie nature à la découverte de la flore urbaine

Le rendez-vous était fixé devant la médiathèque pour cette sortie nature organisée dans le cadre du programme "Biodiv d’occ", pour mieux connaître, préserver et valoriser la biodiversité des communes, tout en impliquant les citoyens.

L’invitation était claire : "Venez observer et recenser les plantes sauvages de votre ville !". En observant et signalant les plantes sauvages qui poussent sur les trottoirs, les murs ou les fissures, on découvre la flore urbaine de son quartier tout en aidant la recherche en écologie urbaine à avancer !

Un inventaire simple et accessible à tous

Élise, éducatrice au CPIE, avait préparé un circuit tout autour de la médiathèque " Ce sont des plantes sauvages, mais sûrement pas des herbes folles, elles ont toutes une utilité et l’inventaire participatif que nous réalisons permet une comparaison avec celui de 1900 qui a été retrouvé. On travaille avec le même protocole, mais on s’aperçoit que les plantes ont bien changé, le réchauffement climatique, mais aussi entre autres, les pesticides y sont pour beaucoup, d’où l’idée de faire ce recensement sur toute la France, comme nous le faisons aujourd’hui à Onet."

Et, il n’a pas fallu aller très loin pour un premier exercice pratique, il a suffi de baisser les yeux pour voir de jolies petites plantes, qui ont pu être reconnues grâce à leur description et comparaison dans le livre "Sauvages de ma rue". Un inventaire simple et accessible à tous, même aux enfants. Une fois identifiée, leur nom a été écrit à la craie sur le trottoir et la sortie s’est poursuivie jusqu’à la découverte suivante…

À noter qu’une exposition sur ce même thème est à découvrir à la médiathèque, jusqu’au 7 octobre.