Aveyron : ces élèves ramassent 17 kg de déchets dans l’espace public

Le nombre de déchets ramassés a été bien plus important qu'en 2022 par les élèves de ces deux écoles aveyronnaises.

Pour la troisième année consécutive, des élèves de l’école François Fabié de Decazeville et de l’école de Viviez Bourg, encadrés par leurs professeurs des écoles Vanessa Causse et Séverine Pellat, ont rejoint leurs homologues d’une classe de 6e du collège Paul Ramadier, eux accompagnés de leur professeur d’EPS Justine Boussac et de leur professeur de SVT Guénael Berthier, afin de procéder au ramassage de déchets.

Ils ont débuté dans l’enceinte du stade Camille Guibert où ils ont ramassé de nombreux mégots. Ils comptent bien interpeller les responsables afin qu’ils disposent des cendriers autour des tribunes, quand on sait qu’un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Ils ont alors cheminé jusqu’au rond-point de la Vitarelle et ont rempli progressivement les sacs-poubelles mis à leur disposition.

Bien plus de déchets ramassés par rapport à 2022

Arrivés au jardin public, ils ont constaté que la récolte avait été abondante. En effet, 17 kg de déchets ont été collectés (soit 120 % de plus que l’an passé), et 2 500 mégots (l’équivalent de 120 paquets de cigarettes environ).

Ce travail mis en place par les enseignants du premier et second degré dans le cadre d’une liaison entre écoles et collège vise à sensibiliser les élèves pour qu’ils deviennent de futurs citoyens respectueux de la nature et des autres.