Aveyron : une rentrée au Campus XIIe avenue pour donner envie de rester

Pour marquer la rentrée des différentes formations du Campus XIIe avenue, centre de formation de la CCI, une journée d’intégration et de cohésion a été proposée, vendredi, réunissant 130 des nouveaux arrivants.

Arrivée de l’antenne saint-affricaine du Campus XIIe avenue, l’équipe de The Village était à la manœuvre, vendredi 29 septembre 2023, pour orchestrer la journée d’intégration des nouveaux élèves. Sous la houlette de la trentaine de jeunes en formation aux métiers de l’animation et du tourisme, épreuves sportives, blind test et répétitions de la flashmob du soir vont bon train, ce qui ravit le président de la CCI Dominique Costes et la directrice Patricia Fontanié.

Le Campus XIIe avenue, sur ses antennes de Rodez, de Millau et de Saint-Affrique, forme chaque année près de 700 jeunes dans cinq secteurs d’activité : business, informatique, mécanique, QSE (qualité, sécurité, environnement) et animation-tourisme.

« Cette journée d’intégration est une première, souligne Dominique Costes. Pour une intégration au Campus, mais également à l’Aveyron. L’objectif est de les garder, qu’ils prennent goût à l’Aveyron, car la moitié vient de l’extérieur du département. » « Nous nous étions fait la promesse d’avoir un campus à taille humaine. Ici, il y a une proximité, les jeunes sont connectés entre eux, aux entreprises… et nous assurons une formation d’excellence », explique pour sa part Patricia Fontanié.

Dans les prochaines années, de nouveaux masters vont faire leur entrée dans le catalogue des formations de la Chambre de commerce et d’industrie. « Pour permettre à chacun de poursuivre ses études sur place », explique la directrice. De nouvelles offres dans le domaine de la cybersécurité, de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et également de la finance, un secteur qui subit actuellement une grande pénurie de personnels.

Outre ces 700 jeunes, le Campus XIIe avenue reçoit chaque année près de 5 000 adultes dans le cadre de formations continues.