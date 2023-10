Laissac-Sévérac l'Église. Des visiteurs au marché aux bestiaux

Les formateurs de Aftral CFCNA (centre de formation des conducteurs), les secrétaires de l’organisation professionnelle Otre (organisation des transports routiers européens) et les dirigeants d’une entreprise de transport ont découvert l’ambiance particulière du marché aux bestiaux. Cette visite s’inscrivait en remerciement de leur participation active durant le "Truck Show" de cet été, et elle a débuté de bonne heure depuis la passerelle surplombant le marché bovin où le maire, David Minerva, leur a expliqué les règles du marché, ses horaires et sa discipline. Les participants ont pu observer les transactions et assister à leurs conclusions : "la pache", tape dans la main qui scelle l’accord entre les deux parties, vendeurs et acheteurs. Ensuite, ils ont vu le film qui accompagne les visites guidées organisées par l’office de tourisme et qui dispense tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement du marché.

Les visiteurs se sont ensuite rendus au marché des ovins, observer un système de vente différent : les enchères.

La visite s’est achevée sur une note conviviale avec la dégustation de l’incontournable petit-déjeuner à la fourchette pris au restaurant "la Bascule".