Bozouls. Le conseil municipal des enfants a été renouvelé pour deux ans

Jeudi dernier, les élèves des classes de CM1 et CM2 des deux écoles primaires ont participé au vote afin d’élire de nouveau conseil municipal des enfants.

Le conseil municipal des enfants est un projet éducatif citoyen qui a pour ambition de former les jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la République. Il est composé de 23 membres élus pour deux ans par les élèves de CM1 et CM2 des écoles Arsène-Ratier et Saint-François.

Il s’agissait ce jeudi de renouveler les élèves élus des CM2 partis au collège l’année passée. Pour cela un vote très encadré par les adultes a eu lieu à l’espace Denys-Puech.

Ont été élus à l’école Arsène-Ratier : CM1 Maxime Couailhac, Samuel Firmignac, Lison Fric et Inès Ivorra. À l’école Saint-François : CM1 Loukas Camboulives, Gabin Chassang, Maéva Montheil, Sévan Prunet et Lise Toupin.

Ces nouveaux élus rejoignent les CM2 élus l’année passée, à savoir : Gauthier Barral, Maelian Tamalet, Manon Cadoul, Élena Girou, Bastien Herry, Inès Fougassier, Océane Pulles, Clothilde Laurens, Maêly De Sa, Emmy Rauch, Anais Viguié, Adam Gaha, Roméo Boyer et Célia Bernuchon.

Le scrutin s’est déroulé dans le calme et les nouveaux élus ont été applaudis par l’ensemble des élèves.

Souhaitons bonne chance à ces enfants qui s’engagent désormais pour la commune.