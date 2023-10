Villefranche-de-Rouergue. Octave en appelle au volontariat

Le bureau de l’association Octave s’est réuni dernièrement pour faire le point des forces en présence et jauger de la volonté des membres à poursuivre l’aventure en 2024. Le rapide bilan de l’année en cours démontre la réussite du concert d’Alio Modo en mars et l’annulation de la marche gourmande de juin. Le président Thierry Arnaud et les membres du bureau, tous heureux de se retrouver, même si l’équipe est restreinte, constate la forte volonté de chacun à se lancer dans de nouvelles actions. Au niveau des projets 2024, deux dates sont déjà arrêtées.

L’assemblée générale du début d’année, mercredi 10 janvier et la prochaine balade musicale, vendredi 14 juin, en soirée, sous une forme nouvelle. Dans les cartons, pas encore validé, un concert musical devrait être proposé courant octobre. La date et le style restant à définir, les discussions sont en cours avec différents groupes.

De tout cela, nous reparlerons en temps voulu. Dans l’attente, Octave est toujours en recherche de volontaires pour rejoindre le groupe, sinon toute l’année, au moins lors des manifestations. Celles et ceux intéressés peuvent le faire savoir en se rapprochant d’un membre de l’association ou par téléphone au 06 83 36 35 49 ou au 06 89 55 78 42 ou par messagerie : octave-savignac@sfr.fr