Decazeville. À fond la Zumba avec l’association Z’alegria

L’association de danse Z’alegria a repris ses cours à Decazeville, enfants et adultes. Vous voulez bouger, vous amuser, sculpter votre silhouette sans même y penser, en se faisant plaisir… C’est ce que Z’alegria vous propose. Accessible à tout le monde, elle permettra peut-être aux allergiques des salles de sport de retrouver le sourire. Fondée en 2011, Z’alegria propos de nombreuses heures de cours de Zumba à Decazeville et Villefranche-de-Rouergue. Mais aussi de step, de renforcement musculaire.

C’est avec passion que le bureau de l’association et Nathalie essayent de faire découvrir de nouvelles disciplines en proposant des stages de Hip-Hop, de danse Africaine ou encore en organisant des démos, spectacle, etc. La professeure Nathalie Rodrigues baigne depuis 20 ans dans les danses latinos, africaines, dans l’univers de la salsa et du reggaeton. Elle vous fera part de ses expériences. Instructrice de zumba agréée et animatrice CQP, elle vous transmettra l’envie de danser et de s’amuser toujours en partageant avec vous ce côté créatif qui la passionne tant, en vous proposant ses propres chorégraphies.

Tarifs et inscriptions : 06 81 24 27 33 ; zalegria.e-monsite.com