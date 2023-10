Espalion : le club de randonnée dans la bonne foulée pour cultiver la convivialité sur les sentiers

La 31e assemblée générale a mis en avant son dynamisme et son envie de cultiver la convivialité sur les sentiers.

Une bonne soixantaine d’adhérents avaient répondu à l’invitation du président André Berthomieu tout comme le maire Bernard Scheuer. Geneviève Fuertès, présidente du comité départemental et Sylvie Saquet directrice de l’office de tourisme étaient excusées.

Un trentenaire en pleine forme

L’année écoulée a été marquée par une belle journée conviviale avec randos, un atelier peinture de galets, une chorale, un bel apéritif offert par la mairie, un repas paella dans une salle superbement décorée, marquant le trentième anniversaire de la création du club. La rando digestive a permis de découvrir un nouveau sentier, fruit d’un travail collectif entre OT, mairie et club. Un beau projet pour Saint-Côme ! Si l’assemblée a déploré la non-réédition à ce jour du topo-guide en Vallée d’Olt, elle a apprécié le nouveau Poket’rando de Saint-Côme.

Des effectifs en progression

Autre point encourageant pour l’avenir, après le creux lié à la Covid, les adhésions ont repris avec une progression de 10 % ces deux dernières années. Le club comptait la saison dernière 113 licenciés. Résultat positif d’un beau programme varié, concocté par les animateurs, la participation aux 83 randonnées proposées a totalisé 1 562 participants. Ce qui doit inciter à de nouveaux baliseurs et animateurs à se former pour assurer l’avenir du club. À noter que Marie-Claude Trémolières et Jean-Marie Andretto sont deux nouveaux baliseurs officiels de la fédération.

Des actions variées

Comme les années précédentes, l’activité du club ne s’est pas arrêtée à la rando. Encadrement de la Trans-Aubrac, accompagnement des enfants aux Prim’Air Nature, séjours de plusieurs jours à Bordeaux et Vic-sur-Cère, thé dansant, journée détente aux pistes de Laguiole, journée familiale à Salmiech, sans oublier le balisage de près de 300 km de sentiers ont "meublé" la saison.

Des finances saines

Grâce au succès du thé dansant, la vente de pâtisseries, la subvention municipale et une gestion rigoureuse, le bilan financier présenté par le trésorier Laurent Neyrolles a dégagé un excédent de 131 €. En raison de l’augmentation du prix des assurances, le tarif de la licence est revalorisé d’1 €. À noter qu’outre l’assurance responsabilité civile et accidents corporels la licence donne droit à divers avantages pouvant aller jusqu’à 20 % dans diverses enseignes partenaires.

Programmation 2023-2024

La programmation des randos hebdomadaires du jeudi, des mini-randos du samedi tous les quinze jours, mensuelles du dimanche est reconduite tout comme la rando galette, les journées détente et familiale. Deux séjours dans le parc naturel Sierra de Guara en Espagne et sur le puy de Sancy sont annoncés.