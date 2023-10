Gendarmerie : où seront installées les 200 nouvelles brigades promises par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron est à Tonneins (Lot-et-Garonne) ce lundi 2 octobre. Il dévoilera ce soir à cette occasion les sites d’implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie, fixes ou mobiles, dont la création doit s’étaler jusqu’en 2027.

De Tonneins (Lot-et-Garonne), le chef de l’État dévoilera ce lundi 2 octobre dans la soirée lors d'une interview à France 3, la carte tant attendue des 200 nouvelles brigades de gendarmeries : on en comptera d’une à quatre par département, selon une source proche du dossier.

Les premières seront créées dès novembre

Ces brigades sont promises depuis début 2022 et inscrites depuis dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, qui prévoit 15 milliards supplémentaires de budget sur cinq ans. Elles seront déployées à compter de cet automne.

Les premières seront créées dès novembre, les dernières devant l’être d’ici à la fin du quinquennat, avec les crédits de la Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi), votée en janvier dernier.

Quatre déjà connues en Occitanie

Un "effort historique", répète-t-on à l’Élysée en rappelant les fermetures entre 2007 et 2016 de quelque 500 brigades d’une gendarmerie qui en compte actuellement 3 500 et couvre 95 % de l’Hexagone. Les nouvelles unités seront installées dans des "territoires qui ont un besoin d’État et un besoin de sécurité", indique-t-on dans l’entourage du Président.

Selon la rédaction de La Dépêche du Midi, quatre de ces nouvelles brigades devraient s'installer en Occitanie : à Saint-Jory (Haute-Garonne), à Nougaroulet (Gers), à Juillan (Hautes-Pyrénées) et Vias (Hérault).

D’une à quatre nouvelles brigades par département

Des critères "économiques, démographiques et opérationnels", selon les besoins exprimés par les élus et la gendarmerie, ont gouverné le choix des sites, après plusieurs mois de concertation avec les préfets.

Certaines brigades seront fixes, et dotées d’une dizaine de gendarmes, mais la majorité seront mobiles, avec environ six militaires.

2144 postes de gendarmes supplémentaires

" D’une à quatre nouvelles brigades doivent être créées par département" : des unités fixes, installées dans des locaux pouvant accueillir une dizaine de gendarmes ; ou mobiles, avec des équipes de six militaires qui se déplaceront en camion ou voiture dans les communes. Et embarqueront à leur bord tout le matériel pour assurer toutes les missions (pour le recueil de plainte, les interventions, etc.).

Au total, ces créations représentent 2 144 postes de gendarmes supplémentaires, sur les 8 500 créations d’effectifs de forces de l’ordre annoncés par le gouvernement d’ici à 2027.