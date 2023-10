L’église de Ségonzac-Villecomtal en chantier pour un rajeunissement

"Connaissez-vous l’histoire de la cloche qui voulait se faire aussi grosse que son clocher ? Ce dernier en garda quelques infirmités. Voilà plusieurs siècles, des paroissiens très ambitieux voulurent doter leur église d’une cloche encore plus belle. Pour la loger dans le clocher, ils taillèrent dans les maçonneries et dans la charpente", raconte l’association Avenir du patrimoine villecomtalais.

à ces outrages, s’est ajouté le poids du temps. L’église de Ségonzac a aujourd’hui besoin de panser ses plaies. De nouveaux paroissiens, tout aussi ambitieux, ont eu l’envie de soigner cet édifice accroché sur les pentes du vallon du rougier, beau dans sa simplicité et dans son paysage. Voisins, randonneurs ou visiteurs d’un jour se sont regroupés en association pour la sauvegarde et la mise en valeur de l’église en collaboration avec la municipalité, propriétaire. Au printemps, une première journée de réparation du mur du cimetière a permis de tester la motivation des adhérents. Forte de ce chantier prometteur, l’association Avenir du patrimoine villecomtalais qui n’a pas encore un an, propose à tout bénévole de poursuivre la réfection du mur ou d’aider à la reprise du plancher du clocher.

Ce nouveau plancher facilitera l’intervention des maçons et des couvreurs.

Pour toute personne souhaitant donner un coup de main, jeter un coup d’œil ou encore partager son pique-nique, rendez-vous sur place le samedi 7 octobre, à partir de 10 heures du matin.

Pour s’échauffer dans la convivialité, l’association tiendra la buvette la veille, lors de la diffusion du match de rugby France-Italie, proposée par la mairie de Villecomtal, vendredi 6 octobre, à la salle des associations.