Espalion. L’équipe réserve affirme ses ambitions pour cette saison

Après son succès bonifié face à Briatexte, elle a récidivé, dimanche, face à l’entente Aussillon-Mazamet.

L’équipe fanion au repos dimanche à la suite du forfait général de Finhan, zoom sur l’équipe II qui ambitionne de réussir un beau parcours et montrer que le club dispose d’un bel effectif senior.

Face à une "solide" équipe tarnaise d’Aussillon-Mazamet, les équipiers de Jérôme Persec ont montré de belles dispositions en entamant la partie avec détermination et beaucoup d’envie. Une entame récompensée dès la 4e minute par un essai de l’arrière Blanc venu en bout de ligne faire valoir sa pointe de vitesse pour filer sous les poteaux. Essai transformé par Ladirat (7-0). Plus entreprenants en alternant jeu d’avant et jeu au large, les Espalionnais vont continuer à peser sur le match face à des Tarnais très bien organisés en défense. Il faudra attendre la 27e minute pour qu’arrive le deuxième essai suite à une pénaltouche bien négociée, le pack va aller dernière la ligne et voir le pilier Damien Palazy concrétiser. Essai transformé par Ladirat. Score 14-0.

La seconde période débutera sur le même tempo avec des locaux produisant du jeu. Un nouvel essai sous les poteaux du deuxième ligne Lucas Naudan concrétisera un ballon judicieusement écarté. Transformation de Ladirat. Score 21-0. Les visiteurs profiteront de l’un de leurs rares temps forts pour inscrire un essai en coin (54e) non transformé. Score 21-5. En reprenant le jeu à leur compte les Espalionnais s’offrent le point bonus défensif avec un dernier essai (72e) du centre Rozières transformé par Ladirat (impeccable dans l’exercice) portant le score final de 28-5. À noter l’excellent état d’esprit des deux équipes qui ont produit un jeu séduisant même s’il reste encore quelques réglages de début de saison à peaufiner.

Espalion alignait : Blanc-Cormouls, Bouldoires, Rozières, Tourette, Vassal, Persec (o), Ladirat (m), Bouloc, Valat, Lacaze, Trainini, Naudan, Besombes, Ferrat, Pinquier. Puis Palazy, Chassoux, Niemczyk, Grangier, Orsal, Delpérié, Lucadou.