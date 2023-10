Luc-la-Primaube. MJC : Johanna Pischner nouvelle volontaire écologique franco-allemande

La MJC accueille chaque année un ou une Vefa (volontaire écologique franco-allemand) qui a pour mission de faire évoluer le développement durable et les pratiques écologiques au sein de la structure en direction de tous nos publics. Après avoir accueilli en 2021-2022 Émilie Konemund et Déborah Lopp qui a réalisé un livret "Comment sauver la planète ?" en 2022-2023 et qui est retourné à Montabaur retrouver sa famille, c’est Johanna Pischner qui est arrivée début septembre. Elle vient également d’Allemagne, a 18 ans, est très passionnée d’art et fait de l’escrime depuis 6 ans. Elle vient également de terminer son baccalauréat et se réjouit de pouvoir travailler pendant un an à la MJC comme Vefa.

Johanna mènera des actions pour une société zéro déchet, zéro gaspillage et interviendra au centre de loisirs, dans les ateliers d’accompagnement à la scolarité, à l’interculturalité… Sur le terrain, Johanna va pouvoir développer ses compétences, son savoir-faire et partager ses connaissances avec des personnes aux cultures différentes de la sienne. Une expérience humaine, qui va lui permettre d’enrichir son C.V. par une expérience de terrain concrète, et d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques, environnementales et culturelles. Nous lui souhaitons une bonne intégration dans l’équipe de la MJC.