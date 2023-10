Salmiech. Occitanie : la Région en visite sur une exploitation bio

Voilà un an que la région Occitanie était élue première région bio d’europe. Afin de fêter cette distinction des visites sont organisées au plus près du terrain, pour Salmiech Clément Carles élu à la région s’est rendu sur l’exploitation de Norbert Peyssi à Crayssac. Pascal Massol, vice-président de l’association pour la promotion de l’agriculture biologique, était présent. Norbert est producteur de lait de vache sur une exploitation de 40 ha avec une trentaine de vaches à la traite, le lait est fourni chez "bio lait". L’agriculteur salmiéchois a expliqué les raisons qui l’ont "poussées" à choisir l’agriculture biologique. Installé en 1989 en conventionnel, sècheresse en 2023, changements climatiques, du productivisme à outrance tous ces éléments l’ont amené à une réflexion et à revoir sa façon de travailler. L’élu est venu à la rencontre des éleveurs pour expliquer l’engagement de la région sur le bio. 20 % de la surface agricole d’occitanie sont labélisées bio soit près e 15 000 ha. Faciliter les circuits courts, sensibiliser les enfants, les jeun

es en incitant les collectivités à servir des assiettes bio dans les cantines scolaires mais également dans les cantines municipales sont pour l’élu des atouts incontournables. Si la discussion devenait parfois technique sur le travail du sol et ses composantes, la réalité économique et écologique remettaient le groupe sur le plancher des vaches. Comment sensibiliser le particulier afin qu’il se rapproche de ce type d’agriculture. Clément Carles semblait très attentif aux échanges du terrain, aux idées avancées Les ambitions de la région afin d’augmenter la surface agricole en bio et la part dans les assiettes ne paraissent pas insurmontables mais demanderont un investissement de communication important. En parallèle les agriculteurs ont abordé les problèmes sanitaires rencontrés de ces dernières semaines (fièvre catharrale notamment).