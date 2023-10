Firmi. Un succès en demi-teinte pour le troisième forum des associations

La troisième édition du forum des associations s’est tenue le samedi 23 septembre au complexe sportif de Firmi. Une quinzaine d’associations accueillaient le public et l’informaient sur leurs activités. Les personnes intéressées ont pu découvrir des activités variées : sportives, culturelles, ludiques, etc.

Le club de Football jeunesse sportive Bassin Aveyron (JSBA), le centre de formation des jeunes amateurs du Rugby Bassin Ouest Aveyron (RBOA), le Basket Club du Bassin Houiller (BCBH), le Tennis -club Firmi-Decazeville sont les associations sportives implantées sur plusieurs communes du Bassin qui étaient présentes ce jour-là. Patrick Hizoulet (président) et Jean-Marc Ladrech (membre) de la société de pêche (AAPPMA) de Firmi expliquaient les différentes actions de l’association avec la tenue d’un concours pour les jeunes au mois de juin, différents lâchers de truites dans l’année… Éric Rouquette et Gérard Marragou, coprésidents du club de course à pied et de marche, "Viens courir avec nous" (VCAN) rappelait leur philosophie "se faire plaisir en pratiquant du sport dans une ambiance conviviale".

La fréquentation du forum des associations de Firmi a été correcte mais d’autres animations similaires dans les communes limitrophes l’ont limitée.

Pour Cathy Brassac-Viguié, ajointe en charge de la vie associative, "une réflexion pourrait être menée dans l’avenir avec les communes concernées afin de réunir sur une journée l’ensemble du monde associatif du Bassin".