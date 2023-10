Bozouls. Une nouvelle structure de prestation de santé s’implante sur la ville

Vendredi dernier, devant un nombreux public et des élus dont Jean-Luc Calmelly, maire de la cité, Nicolas Bessièrre, président de la communauté de communes, Arnaud Viala, président du Département et Stéphane Mazars, député du Nord Aveyron, ont inauguré la nouvelle installation Univair Santé, située sur la zone artisanale des Calsades 3, avenue du stade de Bozouls.

Une structure de 4 000 m2 qui comporte plus de 3 000 références au service de la clientèle de santé et sociale à destination des professionnels, des particuliers et le handicap. Trente personnes travaillent pour cette société dont 6 à Bozouls.

En complément de cette installation moderne, un accent particulier est mis sur la désinfection du matériel qui revient de location ; un sas avec accès extérieur qui permet des opérations d’élimination volontaire et momentanée de germes, de manière à stopper ou prévenir une infection ou le risque d’infection ou surinfection par des micro-organismes ou virus pathogènes et/ou indésirables ; un processus très moderne.

Créée en fin d’année 2014 dans le Cantal et à présent à Bozouls Univair Santé est une société de prestation de santé à domicile innovante spécialisée dans la location et la vente de matériel médical notamment dans les domaines de l’assistance respiratoire, le maintien à domicile, le handicap, la nutrition/perfusion et l’insulinothérapie.

Cette structure met l’accent sur la qualité de prestation au travers de compétences, moyens et outils adaptés aux exigences du métier.

"En tant que partenaire de proximité, la réactivité est également l’une des priorités. Notre volonté est d’être votre partenaire de proximité pour une prise en charge globale de vos besoins", précisent les dirigeants Pierre Camps et Laurent Rey. Après une visite détaillée des locaux, le maire, ravi de cette nouvelle implantation, a précisé : "C’est une véritable entité au service de la société vieillissante qui répond sur le handicap et le maintien à domicile des personnes".

"Une belle agence qui s’inscrit dans le développement de cette zone artisanale dont l’ensemble des lots est déjà réservé", indique Nicolas Bessières.

"Je salue les entrepreneurs, les entreprises qui s’implantent afin de ne pas faire des communes une zone résidentielle mais active ; ici c’est un exemple ; nous devons revoir notre stratégie de l’accompagnement de la population et vous faites partie du partage de la réflexion", insiste Arnaud Viala.

La conclusion revenant au député, il a précisé que ce secteur ne connaît pas la crise, on a besoin de ce type d’implantation pour le " bien vivre en Aveyron".