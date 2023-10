À cause de la pollution des voitures, les abeilles peinent à trouver des fleurs pour butiner

(ETX Daily Up) - Cruciales pour notre survie, les abeilles sont confrontées à de multiples menaces : pesticides, changements climatiques, virus... Et il semblerait qu'un élément vienne s'ajouter à la longue liste des dangers qui les guettent : la pollution émise par les voitures, selon une récente recherche réalisée par des chercheurs anglais.

D'après les expériences réalisées sur le terrain par des chercheurs de l'université de Birmingham, la faculté des abeilles à trouver des plantes pour butiner aurait diminué de moitié. L'explication ? Ces insectes utilisent les composés organiques volatils (COV), qui les guident jusqu'aux fleurs qu'ils s'apprêtent à butiner. Mais des niveaux élevés d'ozone perturbent l'odorat des abeilles et les fleurs deviennent ainsi plus difficiles à trouver par leur odeur. Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont mené une expérience dans une grande soufflerie et ont simulé l'odeur dégagée par une fleur afin d'évaluer la distance parcourue par celle-ci en fonction des différents niveaux de pollution.

"Les insectes pollinisateurs utilisent les odeurs florales pour trouver les fleurs et apprennent à associer leur mélange unique de composés chimiques à la quantité de nectar qu'elles fournissent, ce qui leur permet de localiser la même espèce à l'avenir", précisent les auteurs de l'étude. Ces derniers ont constaté qu'à mesure que les niveaux d'ozone augmentent, plus la distance de propagation du parfum de la fleur diminue. En plus de cette réduction de l'odeur florale, les scientifiques ont constaté un changement dans l'essence du parfum des fleurs, ce qui peut s'expliquer par le fait que certains composés réagissent "beaucoup plus rapidement que d'autres". "L'ozone troposphérique se forme généralement lorsque les émissions d'oxyde d'azote provenant des véhicules et des processus industriels réagissent avec les composés organiques volatils émis par la végétation en présence de la lumière du soleil", précisent les auteurs de l'étude dans un communiqué.

Un impact négatif sur l'abondance des fleurs sauvages

Dans cette expérience, des abeilles ont été entraînées à reconnaître le même mélange de senteurs, puis exposées aux nouvelles odeurs modifiées par l'ozone. La recherche a montré que 52% des abeilles mellifères reconnaissaient une odeur à 6 mètres et que cette proportion tombait à 38% lorsque la distance doublait (12 m). Les résultats suggèrent par ailleurs que la pollution atmosphérique à l'ozone (principalement causée par le trafic routier et les activités industrielles) est susceptible d'avoir un impact négatif sur l'abondance des fleurs sauvages et le rendement des cultures. "Quelque 75% de nos cultures vivrières et près de 90% des plantes à fleurs sauvages dépendent, dans une certaine mesure, de la pollinisation animale, en particulier des insectes. Il est donc essentiel de comprendre ce qui nuit à la pollinisation, et de quelle manière, afin de nous aider à préserver les services essentiels dont nous dépendons pour la production d'aliments, de textiles, de biocarburants et de médicaments, par exemple", souligne le Dr Ben Langford, spécialiste de l'atmosphère à l'UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) et auteur principal de l'étude.

"Nous savons que la pollution atmosphérique a un effet néfaste sur la santé humaine, la biodiversité et le climat, mais nous pouvons maintenant voir comment elle empêche les abeilles et les autres insectes pollinisateurs d'accomplir leur tâche essentielle. Cela devrait nous inciter à prendre des mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique et contribuer à préserver la production alimentaire et la biodiversité pour l'avenir", renchérit son confrère Christian Pfrang, professeur à l'université de Birmingham et co-auteur de la recherche.