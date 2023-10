Habitat durable et social à Rodez : l'exemple de vingt logements rénovés aux Amandiers dans le quartier de Gourgan

Sur les bases de ce bâtiment construit en 1962, Rodez agglo Habitat a réaménagé 20 logements sociaux.

Une fois arrivé sur place, on pourrait se croire face à un immeuble flambant neuf. Pourtant, la résidence les Amandiers, boulevard du maréchal Lattre-de-Tassigny dans le quartier de Gourgan, à Rodez, n'a pas bougé depuis 1962, et sa construction. "Nous avons tout refait, dans des standards proches du neuf", présente Stéphane Bultel, directeur de l'OPH Rodez agglo habitat, à l'occasion d'une inauguration, quelque peu anticipée, organisée dans le cadre du festival du développement durable.

2,2 M€

Un vaste projet de rénovation estimé à environ 2,2 millions d'euros, qui sera habitable dès janvier 2024. 20 logements sociaux y seront proposés, des T2 et des T3, à destination principalement de personnes âgées. "L'immeuble a été réaménagé en ce sens, avec des accès pour les Personnes à mobilité réduite, et l'intégration d'un ascenseur", détaille Jean-Sébastien Ceres, du cabinet CL architecture, à l'ouvrage. Et déjà, les premiers intéressés se bousculent, profitant de cette visite pour s'imprégner des lieux.

Un impact carbone moindre

En tout cas, l'intérêt d'un tel procédé, et d'une refonte presque totale - les fondations et la structure de l'immeuble étant intacts -, se situe dans l'impact écologique qu'il apporte. "Cela permet de donner une seconde vie au bâtiment, avec un impact carbone moindre", explique l'architecte.

L'édifice étant livré avec des "objectifs proches du neuf", des procédés modernes ont été utilisés, notamment en termes d'isolation. Faite en fibre de bois, elle permettra aux futurs locataires de diminuer de 60 % leur consommation d'énergie.

Une "excellente nouvelle" pour Christian Teyssèdre, qui déclare "faire de la rénovation des quartiers une priorité". En ce sens, la résidence des Genêts, située juste en face, connaîtra un traitement similaire dans un futur proche.