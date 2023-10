Estaing. La chapelle Saint-Martial et la vie qui va avec

L’association Les Amis de Nadaillac tenait son assemblée générale, récemment. C’est à la chapelle Saint-Martial que les adhérents avaient pris place aux côtés des membres du bureau.

Malgré un petit arrêt des activités dû à la pandémie, Elisabeth Espinasse revenait sur les rencontres proposées par l’association depuis la dernière assemblée générale. Journées ménage, cérémonies de Toussaint avec partage de la fouace, rassemblement autour de la galette ont permis aux villageois de se rencontrer. Il était également rappelé la réunion, organisée par la municipalité, sur divers dossiers concernant le village (nomination des rues, agrandissement du cimetière, nouvel emplacement des poubelles, enfouissement des réseaux secs et devenir du four) ; une réunion à laquelle une nombreuse assemblée avait participé. A l’issue du bilan d’activités, l’association avait une pensée pour Gabrielle Lacaze, récemment décédée, bienfaitrice des Amis de Nadaillac. Des remerciements étaient adressés à la famille Gaillac pour l’ouverture et la fermeture de la chapelle, ainsi qu’à Guy Vayssat pour les travaux réalisés au coungrel. Le trésorier Francis Gaillac présentait en détail les comptes laissant ressortir des finances saines.

Le conseil d’administration, constitué de sept personnes, élisait le nouveau bureau : Danielle Schmitt et Alain Pradalier, coprésidents ; Elisabeth Espinasse et Christian Alazard, secrétaires ; Francis Gaillac et Jean-Claude Molinié, trésoriers. Après le renouvellement de la cotisation (5 € par famille pour 3 ans), Danielle Schmitt et Alain Pradalier abordaient divers sujets comme la cérémonie de Toussaint le samedi 4 novembre à 14 h 30, la journée ménage le samedi 29 juin, la réfection de la croix sur le chemin du cimetière. A été également soumis le projet d’un concert de musique classique pour l’été prochain. Bénévoles de l’association Les Amis de Nadaillac, municipalité et paroissiens ne comptent pas leurs efforts pour entretenir la chapelle Saint-Martial et maintenir le lien social.