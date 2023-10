Decazeville. Le Bassin tout de rose vêtu pendant un mois

Octobre rose a pour but de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche. Plusieurs animations se déroulent sur le territoire.

Touchés de prêt par la maladie (soit pour l’avoir vécu, soit au travers d’un proche touché par la maladie), un groupe d’adhérents de Focale 12 présenté au cinéma la Strada une série de photographies pour participer à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Portés par leur propre vécu et sensibilité, le travail photographique de chacune et chacun tend à une démarche personnelle qui les relie à cette maladie.

Ils sont cinq membres à exposer jusqu’au 22 octobre (à voir aux heures d’ouverture du cinéma) : Marie-Laure Féral, Myriam Albouy, Cécile Rols, Jean-Jacques Féral, Bernard Joseph.

"Ces clichés nous emmènent à travers la couleur rose vers l’amitié, la nature, des portraits, autoportraits, des allégories avec des jeux de mots photographiques, incluant des émotions, des messages positifs ou joyeux", instruit Marie-Laure Féral.

Plein de produits roses

Les élus Francis Cayron et Laurent Alexandre ont mis l’accent sur la qualité des photographies qui sont très parlantes et envoient des messages, "ayons une pensée pour ces personnes qui se battent et celles qui sont à leur côté".

Christian Tieulié et Alain Alonso ont rappelé le travail assidu des bénévoles et des associations qui s’impliquent dans ce combat tout au long de l’année. Le cancer du sein est le premier cancer en nombre de cas et la première cause de décès par cancer chez la femme en France. Le dépistage précoce, permet pourtant d’obtenir une guérison dans 90 % des cas.

C’est là tout l’enjeu du dépistage : favoriser la guérison tout en assurant un traitement moins lourd. Aussi, les communes du Bassin mettent en avant différents produits de couleur rose, comme des parapluies qui sont suspendus dans les rues, pour rappeler l’importance du dépistage.

Ciné rencontre jeudi

Le CCAS de Decazeville et ceux du Bassin proposent dans le cadre d’Octobre rose un ciné-rencontre, jeudi 5 octobre, à la Strada. Dès 18 heures, aura lieu un stand d’information proposé par le Comité départemental de la Ligue contre le Cancer, avec un focus sur la prévention des cancers, suivi d’un buffet gratuit.

Puis à 20 heures, projection du film (tarif ciné habituel) "Elles dansent". C’est l’histoire d’Aude, ancienne notaire qui a trouvé sa voie dans la danse, en la mettant au service des patients touchés par le cancer au travers son association "Elles Dansent". Dans chacun de ses gestes, de ses pas, de ses sourires se cache une humanité débordante qu’elle transmet avec douceur et empathie aux patients.