Villefranche-de-Rouergue. Le taïso, un sport de maintien en forme, pour tous

Judo Villefranche propose trois séances hebdomadaires au dojo du gymnase, dont une le lundi à la mi-journée. Le club organise aussi un quine ce dimanche.

Outre l’enseignement du judo aux enfants (à partir de 5 ans), adolescents et adultes, débutants ou compétiteurs, les professeurs de Judo Villefranche proposent des cours de taïso. Le taïso, qui signifie préparation du corps en japonais, est idéal pour garder la maîtrise de son corps et même regagner en qualité musculaire. Les séances sont accessibles à tous y compris à ceux qui n’ont jamais pratiqué un "art martial". Il n’y a ni chute, ni coup ou action violente, ce qui rend l’activité accessible et attrayante pour toutes les catégories d’âge.

Le taïso a pour objectifs de renforcer le système musculaire, d’améliorer la maîtrise des gestes, d’augmenter la souplesse et d’apprendre à se relaxer. Les bienfaits de la pratique régulière du taïso sont multiples et offrent au licencié une pratique sportive tout en douceur. C’est un sport pour tous (adolescents et adultes) qui permet de se dépenser dans une bonne ambiance.

Judo Villefranche a programmé trois séances par semaine. Aux deux cours du jeudi, de 20 heures à 21 h 30, et du samedi, de 10 heures à 11 heures, s’ajoute depuis cette rentrée un cours le lundi de 12 h 30 à 13 h 30. Une offre supplémentaire à la mi-journée. Le rendez – vous est fixé au dojo du gymnase du Tricot. Deux séances d’essai gratuites sont possibles.

Quine dimanche

Le club de Judo Villefranche organise un quine ce dimanche, 8 octobre, à partir de 15 heures à la salle des fêtes de La Madeleine à Villefranche. Ce quine sera richement doté en bons d’achat dans des commerces villefranchois (Leclerc, Intermarché, Pavillon du Causse), pour une valeur totale dépassant les 3 000 €. Dix-sept parties seront jouées lors de l’après-midi, avec une partie super quine d’une valeur de 550 €.

Le meilleur accueil sera réservé au public, espéré nombreux, avec des crêpes proposées à la buvette.