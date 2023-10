Rignac. Lola Cros et les pionnières au rendez-vous de Rencontres citoyennes

Journaliste licenciée de sociologie, Lola Cros animera une conférence sur le thème "Les pionnières aveyronnaises".

Après un début de carrière dans la presse quotidienne locale, Lola Cros, aveyronnaise d’origine, est aujourd’hui journaliste indépendante. Sur le terrain, elle croise chaque jour la trajectoire de personnes inspirantes qui lui font vivre mille vies en une.

Depuis près de trois ans, c’est au micro de "Finta !", le podcast qu’elle a créé, qu’on l’entend. Avec "Finta !", elle parcourt l’Aveyron à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi de vivre ici pour brosser, à travers cette fresque de portraits sonores, les enjeux de la ruralité aveyronnaise d’aujourd’hui pour demain. De tous les épisodes publiés (disponibles gratuitement sur www.fintapodcast.fr et sur toutes les applications de podcasts), figure une collection bien particulière : celle qu’elle consacre aux Pionnières : "Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces "Pionnières" contribue à penser le rapport à l’accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l’enclavement, d’hier à aujourd’hui " rapporte Lola qui ajoute que "onze portraits de femmes sont d’ores et déjà publiés et de nouveaux sont en préparation".

C’est ce travail que présentera Lola Cros, avec la collaboration de Rencontres citoyennes le jeudi 19 octobre à 20 h 30 à l’espace André-Jarlan. Elle sera accompagnée de Mathieu Lacout, qui signe les photographies des Pionnières.