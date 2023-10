Naucelle. Olivier Mazerolle en visite dans le Ségala

Olivier Mazerolle, journaliste émérite bien connu des téléspectateurs français, a fait sa première visite au département de l’Aveyron et au Ségala. "Avec mes nombreux déplacements à travers la France et le Monde, j’allais plutôt dans le Sud-Est, d’où mon épouse est originaire, précise-t-il. Je suis ici grâce à Éric Boissonnade, qui m’a envoyé pléthore de messages, toujours aimables, au sujet des "matinales de LCI". J’ai donc répondu favorablement à cette invitation pour donner une conférence du Cepens à Sauveterre." Selon lui, "ce type de rendez-vous en direct avec le public est tout simplement la base du métier. Il faut s’intéresser aux personnes, regarder comment ils vivent dans leur environnement, échanger avec eux pour pouvoir en parler et comprendre leur motivation".