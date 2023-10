Entraygues-sur-Truyère. Summum : un spectacle détonnant

La saison culturelle de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère a le plaisir d’accueillir la compagnie les MoustachuEs, avec leur toute nouvelle création Summum. Du 25 septembre au 6 octobre, la Compagnie Les MoustachuEs s’est installée à Entraygues-sur Truyère pour la dernière phase de création. Summum, ou comment en touchant l’excès on constate l’absurde.

Les diviniens, groupuscule non reconnu, ont une apparition divine. L’Oracle est clair : envoyez une femme dans l’espace. Munis de toute leur bonne volonté et leurs savoirs, ils bâtissent une femme fusée. Les diviniens promettent un voyage jusqu’au décollage. Quelle femme partira dans l’espace ? Entre les représentations dans l’espace public, les réseaux sociaux, et le "star system", qui sont les

nouvelles icônes ? Et comment impactent-elles les corps féminins ? La création summum est née d’un désir de parler des corps féminins : quelles perceptions en a-t-on ? Pour y répondre, rap, musique électro, théâtre et cirque se rencontrent et se mêlent dans un langage singulier.

Rendez-vous donc le samedi 7 octobre à 18h30, pour la première de Summum à la frontière du concert et du spectacle qui rend hommage à notre société et ses dérives en la bouffonnant plus encore. A l’Esplanade des quilles, 12580 Villecomtal (repli Salle des fêtes de Saint-Julien de Rodelle en cas de mauvais temps). 1h – Tout public. Tarif : de 5€ à 10€. Infos : www.comtal-lot-truyere.fr – culture@3clt.fr – 05.65.48.33.90