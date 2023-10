Brommat. Aînés ruraux du Carladez : un regroupement de clubs réussi

Mercredi 27 septembre les clubs des Aînés ruraux du Carladez se sont réunis à Brommat pour faire un premier bilan de leurs 6 premiers mois de coopération. Dans un premier temps il est agréable de constater que les clubs se sont appliqués à coopérer en transmettant les informations autant que faire se peut aux autres clubs sur leurs sorties.

Le club de Raulhac (Cantal) qui partage ces bonnes pratiques avec le club de Mur-Taussac rejoint aujourd’hui l’interclubs. Un bel exemple d’ouverture d’esprit et d’amitié.

Autre point de satisfaction, la première sortie interclubs qui s’est déroulée au mois de mai sous forme de déjeuner dansant à Lavastrie a réuni 121 participants. En 2023, des voyages interclubs d’un jour ou de 3 journées ont vu le jour. Comme l’interclubs souhaite œuvrer et mettre davantage en commun, il est fait rappel de la couverture des responsabilités des dirigeants de club, qui, aujourd’hui, ne doit pas être négligée.

Les participants se sont penchés sur un principe et un choix commun pour un calendrier interclubs 2024 cohérent pour tous. Par exemple, un voyage de 3 jours (budget entre 500 et 700 € en juin) ; une sortie de 5 jours (budget maxi 1 000 €, période février-mars). Une sortie "Hollidays on ice" est prévue le 6 avril au Zénith de Clermont-Ferrand.

Au cours de la rencontre les participants ont accueilli Valérie de VTO voyages Rodez, qui a présenté l’agence et fait des propositions de sorties qui ont donné lieu à d’intéressants et constructifs échanges. Dès lors que les devis seront arrivés et que les clubs aient discuté entre eux, une date sera fixée pour une prochaine réunion fin octobre, début novembre.