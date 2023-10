Après l'incendie du bâtiment de Rodez agglo, sale temps pour les commerçants de la rue Aristide-Briand

Conséquence de l'incendie et des travaux du bâtiment de Rodez agglo, le restaurant Mamma mia et le caviste Alambic et vieilles bouteilles comptent les pots cassés.

Du côté de la rue Aristide-Briand à Rodez, on se souviendra longtemps de cette soirée du mardi 8 août 2023. En début de soirée, un incendie se déclenche depuis la terrasse de l'hôtel d'entreprises, hébergé dans les locaux de Rodez agglo, au 17 de cette même voie.

Juste en face, au 8, la soirée est quelque peu perturbée pour les nombreux clients du restaurant italien Mamma mia. Alors qu'ils pensaient passer une agréable soirée estivale devant un bon plat de pâtes et un verre de Chianti, ils sont évacués du restaurant par les forces de l'ordre, devant laisser place aux pompiers pour mener à bien leur intervention. "Tout le monde est parti sans payer", regrette "Lulu" Langlois, gérant de l'établissement. Le préjudice d'une telle soirée ? "Près de 1 000 €", comptabilise-t-il.

Problème d'accessibilité

Le début d'une période difficile. Car si le restaurant n'a dû fermer que quelques jours, la réouverture a été très calme. La "faute" aux travaux - pourtant nécessaires -, de déblaiement et de sécurisation du site, consécutifs à cet incendie. La rue étant toujours fermée à la circulation, et l'accès piéton ayant longtemps été coupé.

Une problématique qui touche d'autant plus le caviste Alambic et vieilles bouteilles au 9 de cet axe. "Les livraisons sont très complexes. À la fois pour les clients qui avaient l'habitude de charger leurs cartons directement devant la boutique, mais surtout pour nos fournisseurs, explique Rémi Costes, le responsable. Avec leurs camions, ils se garent place Emma-Calvé et traversent la place de la Cité avec leur transpalette."

30 % de pertes

Dans les deux cas, les conséquences sont similaires. Ces deux commerçants constatent une nette baisse de leur chiffre d'affaires du mois de septembre. 40 % pour le restaurateur, 20 % pour le caviste. "Le midi en semaine, nous faisions seulement 4 à 6 couverts, d'habitude nous en faisons une quinzaine", relate Lulu Langlois.

Pourtant, ces derniers jours la situation semble s'améliorer, notamment depuis la réouverture au public du bâtiment de la collectivité et d'un accès piéton pour traverser la rue. Il poursuit : "Nos clients qui sont revenus ces derniers jours nous l'ont dit, s'ils ne venaient plus, c'était à cause des travaux et de la poussière. C'est tout à fait compréhensible, ce n'est pas le cadre le plus agréable pour manger." Tous espèrent en tout cas avoir passé le creux de la vague, et attendent de nombreux clients.