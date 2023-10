Saint-Christophe-Vallon. Caroline Angelard expose à la bibliothèque

"Je dessine et je peins depuis aussi longtemps que je me souvienne", explique Caroline Angelard tout en accrochant quelques-unes de ses œuvres aux murs de la bibliothèque municipale qui accueille sa très belle exposition jusqu’en décembre prochain. Après 10 ans passés à travailler dans la recherche aux États-Unis, cette jeune femme titulaire d’un doctorat en biologie, a décidé de tourner la page et de revenir à sa première passion, le dessin et l’aquarelle. Adepte d’urban sketching, un art de l’esquisse qui s’appuie sur l’observation directe de la vie urbaine et quotidienne. Caroline réalise des croquis détourés au feutre fin sur lesquels sont déposées des teintes lumineuses attribuant une note poétique et jubilatoire à ses tableaux. "J’aime les couleurs lumineuses qui mettent de la joie dans mes dessins" confie l’artiste qui, au travers de son regard enjoué, propose une délicate métamorphose des lieux et des objets qu’elle sublime.

La cathédrale de Rodez, la place du Bourg, la cascade de Salles-la-Source, la ferme des Vézinies… révèlent une douce et talentueuse empreinte personnelle que le public est invité à venir découvrir aux heures et jours d’ouverture de la bibliothèque, le mercredi de 14 heures à 16 heures et le samedi de 10 heures à midi.