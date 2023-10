Mayran. Marcel Pagnol s’est invité

La Canebière était à Goutrens, le bar de la Marine s’était installé à la salle des fêtes pour une fin d’après-midi qui fleurait bon la Provence. Les aînés de Farrebique avaient invité la troupe des élèves du théâtre pour adultes de l’association Récréa’Rignac de Rignac qui ont revisité des extraits de Marius, César et Fanny, la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol. Toujours plaisant et attirant d’entendre les textes de Marcel Pagnol racontés avec l’accent chantant du Sud de la France. C’est avec joie que les spectateurs ont revécu la fameuse partie de cartes qui oppose César et Escartefigue à Panisse et M. Brun : elle s’est achevée encore une fois sur une éventuelle coupe à cœur de Panisse qui, déçu de la mauvaise foi de César a jeté les cartes.