Decazeville. Record de repas pour la Marche de l’Espoir contre le cancer

Il y a eu beaucoup de monde pour la marche de l’Espoir, organisée par l’Amicale Stéfane Ricci au profit de la Ligue contre le cancer.

La marche de l’Espoir retrouve des chiffres d’avant le Covid. Ils étaient 150 à randonner sur le site de la Découverte, sur deux circuits, 5 ou 10 kilomètres. Cette belle affluence a fait plaisir aux organisateurs, d’autant plus que parmi les marcheurs, il faut noter la présence de nouveaux venus. Et parmi ceux-ci, des retraités qui se sont installés sur le Bassin ces dernières années. "Le record de participants à la marche, 180 personnes, n’a pas été atteint. Toutefois, nous avons battu le record pour le nombre de repas. Nous étions 130 à se restaurer au sein du Laminoir. Et encore, nous avons refusé du monde", commente Suzette Tachié, présidente de l’Amicale Stéfane Ricci. La présidente a tenu à remercier tous les participants, les donateurs, les sponsors, toutes et tous ceux qui soutiennent cette action. Un merci chaleureux a été adressé également à l’hôtel-restaurant du parc, à Cransac, pour l’excellent repas servi. L’Amicale Stéfane Ricci tiendra une réunion courant novembre afin de présenter le bilan complet de cette marche dont les bénéfices seront reversés entièrement à la Ligue contre le cancer.