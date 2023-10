Rodez : tous les âges reprennent le chemin de l'école à l’Université du temps libre

Après la conférence de rentrée ce mardi, l’UTL a dévoilé un programme une nouvelle fois très riche.

C’est l’heure de la rentrée à l’Université du temps libre. Les "universitaires" sont de retour dans l’amphithéâtre de l’IUT qui les accueille. Et, cette année encore, la saison s’annonce aussi dense que passionnante.

C’est en tout cas ce qui a pu être dévoilé, mardi 3 octobre 2023, à l’occasion de la conférence de rentrée, présidée par François Angles, qui a succédé à Colette Cambournac. Sur le plan des conférences, justement, l’éclectisme sera une nouvelle fois au rendez-vous.

Du regard sur le Rouergue à tout ce qui touche au monde de l’art en passant par la musique, l’histoire, les questions d’actualités, les sciences, la nature, la société… ce sont plus de quarante conférences qui sont programmées ! À raison de deux par semaines, hors vacances scolaires et très souvent le mardi et le jeudi, de 18 h à 19 h 30.

Le programme des conférences

Il sera question de Jean-Henri Fabre, de Venise, de Pagnol, Giacometti, de Bizet, de la pyramide de Keops, mais aussi de l’Odyssée de l’espace, de l’évolution du vol humain, de trop méconnu mathématicien Émile Borel, d’hydrogène, de cigales, de ressources en eau… Et toujours avec des conférenciers haut de gamme.

Puis, au-delà de ces conférences, l’Université du temps libre propose également des ateliers, destinés à assouvir les envies de connaissances de leurs nombreux adhérents. Philosophie, regard sur l’art anglais, art floral, informatiques, inspirations d’écritures et heure musicale sont ainsi proposés tout au long de l’année. Côté tarifs, l’adhésion est de 45 euros pour une personne seule et 75 euros pour un couple.