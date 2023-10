Marcillac-Vallon. Tiss’Enjoy, une nouvelle enseigne sur le tour de ville

"Tiss’Enjoy" une nouvelle enseigne s’est installée sur le tour de ville dans les locaux laissés vacants par l’auto-école Gaffard. Sabine Costa a créé son entreprise spécialisée dans la fabrication de divers objets en tissu en 2021. Après une première année passée à faire les marchés, puis une seconde à Conques, elle a saisi l’opportunité de s’installer à Marcillac dans un local agréablement relooké qui regroupe le magasin de vente ainsi que l’atelier de création et un service de retouche couture et de repassage "Je confectionne des sacs à main, des articles de beauté pour salle de bain et cuisine et les essentiels pour les enfants comme les bavoirs ou les suspensions pour la chambre" indique Sabine qui a pour principe de partir de la matière première, des tissus uniquement bio sans traitement. Elle laisse ensuite libre cours à son imagination en s’inspirant des tendances du moment. La créatrice donne la possibilité à sa clientèle de choisir les matières, les imprimés et le style qui lui correspond en personnalisant les commandes qu’elle commercialise ensuite sous le nom de Tiss’Enjoy. Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9 heures à midi et de 14 heures à 19 heures, ainsi que le dimanche matin.